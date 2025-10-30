Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda jandarma, 524,5 milyon TL hesap hareketi olan 32 şüpheliyi yakaladı; 30 kişi tutuklandı, 5 araç ve 410 hesap inceleniyor.

Jandarma, 524,5 milyon TL'lik hesap hareketini tespit etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek iddialarına yönelik yürütüldüğü belirtildi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda jandarma ekiplerinin 524,5 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edilen 32 şüpheliyi yakaladığını bildirdi.

Operasyonun Sinop merkezli olarak İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum illerinde gerçekleştirildiği, şüphelilere yönelik işlemlerin Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve '7258 sayılı futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kanuna muhalefet' suçlamalarının bulunduğu kaydedildi.

Yerlikaya, soruşturma kapsamında 30 şüphelinin tutuklandığını, 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması şüphesiyle 5 araca ve 410 banka hesabına el konulduğunu vurguladı.

'Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu... savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı' ifadelerine yer veren Yerlikaya, operasyonla yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağlandığı ve kullanıcı yönlendirmesiyle dolandırıcılık yapıldığı tespitlerinin olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.' Soruşturmaya katkı sağlayan ekipler tebrik edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Sinop merkezli 6 ildeki operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

