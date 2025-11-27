Sinop'ta Ağaç Budarken Merdivenden Düşen 71 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Sinop’ta evinin önündeki ağacı budarken merdivenden düşen Hamit D. (71), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı; durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:56
Sinop'ta Ağaç Budarken Merdivenden Düşen 71 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Sinop'ta Ağaç Budarken Merdivenden Düşen 71 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Detayları

Olay, saat 13.00 sıralarında Bostancılı Mahallesi Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdu’nun karşısında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Hamit D. (71), elektrikli testere ile evinin önündeki ağacı budamak için çıktığı merdivenlerden dengesi kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP'TA EVİNİN ÖNÜNDEKİ AĞACI BUDADIĞI SIRADA MERDİVENDEN DÜŞEN YAŞLI ADAM HASTANEYE...

SİNOP'TA EVİNİN ÖNÜNDEKİ AĞACI BUDADIĞI SIRADA MERDİVENDEN DÜŞEN YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI.

SİNOP'TA EVİNİN ÖNÜNDEKİ AĞACI BUDADIĞI SIRADA MERDİVENDEN DÜŞEN YAŞLI ADAM HASTANEYE...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Güney Kore, 'Hassas Ülkeler' Listesinde: ABD İle İletişim Devam Edecek
5
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
7
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?