Sinop’ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Teknik Kurul Toplantısı

Toplantı Detayları

Sinop’ta, gençleri ve toplumu her türlü bağımlılıktan korumak ve daha sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında teknik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı salonunda, Uzm. Dr. Selim Güler başkanlığında yapıldı. Toplantıya sorumlu kamu kurumları ve paydaş temsilcileri katıldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde kurumlararası eşgüdüm sağlanmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Sinop Üniversitesi tarafından yapılan sunum eşliğinde, 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler ve projeler değerlendirildi.

Katılımcılar, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedavi odaklı değil, aynı zamanda koruyucu ve önleyici çalışmalar ile güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

