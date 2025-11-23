Sinop’ta Berbere Silahlı Saldırı Zanlıları Amasra’da Yakalandı

Sinop’un Ayancık ilçesinde berbere silahla saldıran P.Ç. ve L.K., Bartın'ın Amasra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 20:15
Jandarma ve polis ekipleri kaçış güzergahını kapatarak şüphelileri çalılıkta yakaladı

Sinop’un Ayancık ilçesinde, müşterisini tıraş eden berber M.Y'ye silahla saldırarak yaralayan şüpheliler P.Ç ve yanında bulunan L.K, olayın ardından motosikletle kaçtı.

Şüpheliler Bartın yönüne giderken kontroldeki jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı ve Makaracı köyü yoluna saptı. Bunun üzerine polis ve jandarma, il giriş ve çıkışlarını tamamen kapatarak geniş çaplı arama başlattı.

Özel ekiplerin motosikletin izlediği güzergahı abluka altına alması sonucu, kaçan şahıslar çalılık alanda saklanırken yakalandı. Motosikletin yakıtının bitmiş olduğu ve aracın çalılığa yakın bir yerde terkedilmiş halde bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan P.Ç ve L.K, ifade ve işlemleri için Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından ya adli makamlara ya da silahlı saldırının gerçekleştiği Sinop'a gönderilmeleri bekleniyor.

