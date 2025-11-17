Sinop'ta çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi: Dehşet anları kamerada

Sinop'ta çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi
Güvenlik kamerası kazanın dehşet anlarını kaydetti
Sinop Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, çöp toplama işleminin ardından yeniden hareket ettiği sırada Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta önünden geçen Fikriye Özdemir (66)'i fark etmeyerek altına aldı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Araç sürücüsü Ekrem D., çöp topladıktan sonra kamyonu hareket ettirdiği sırada kadına çarptı; araç kadını üzerinden geçti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fikriye Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun kadını altına alıp üzerinden geçtiği anlar net olarak görülüyor.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyonun plakasının 57 KE 273 olduğu kaydedildi.
