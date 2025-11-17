Sinop'ta çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi: Dehşet anları kamerada

Sinop'ta belediyeye ait çöp kamyonu 66 yaşındaki Fikriye Özdemir'e çarptı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:54
Sinop'ta çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi: Dehşet anları kamerada

Sinop'ta çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi

Güvenlik kamerası kazanın dehşet anlarını kaydetti

Sinop Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, çöp toplama işleminin ardından yeniden hareket ettiği sırada Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta önünden geçen Fikriye Özdemir (66)'i fark etmeyerek altına aldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Araç sürücüsü Ekrem D., çöp topladıktan sonra kamyonu hareket ettirdiği sırada kadına çarptı; araç kadını üzerinden geçti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fikriye Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun kadını altına alıp üzerinden geçtiği anlar net olarak görülüyor.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyonun plakasının 57 KE 273 olduğu kaydedildi.

SİNOP BELEDİYESİ'NE AİT ÇÖP KAMYONU, ÇÖP TOPLAMA İŞLEMİNİN ARDINDAN YENİDEN HAREKET ETTİĞİ SIRADA...

SİNOP BELEDİYESİ'NE AİT ÇÖP KAMYONU, ÇÖP TOPLAMA İŞLEMİNİN ARDINDAN YENİDEN HAREKET ETTİĞİ SIRADA ÖNÜNDEN GEÇEN YAŞLI KADINI FARK ETMEYEREK ALTINA ALIP EZDİ

SİNOP BELEDİYESİ'NE AİT ÇÖP KAMYONU, ÇÖP TOPLAMA İŞLEMİNİN ARDINDAN YENİDEN HAREKET ETTİĞİ SIRADA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza
4
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
5
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
6
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler