Sinop'ta Dere Taşkınları Köylüleri Tedirgin Ediyor

Sinop’ta dere taşkınları tedirginliği sürüyor

Sinop’un Abalı köyü Dikenli Mahallesinde yağışlarla birlikte sık sık meydana gelen dere taşkınları, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Köylüler, dere yatağında yıllardır kapsamlı bir çalışma yapılmadığını ve Devlet Su İşleri’ne (DSİ) yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Köylülerin şikâyeti: Hızlı müdahale yok

Köy sakinlerinden Gürkan Ünlü, az miktarda yağmurda bile bölgede su baskını oluştuğunu ifade ederek, "Çok yağmasına gerek yok, hafif bir yağmurda bile sel oluyor. Tarlaların içinde su birikmiş durumda. Temizlenmesi için başvurduk ama ilgilenen çıkmadı. DSİ’den gelip inceleme yaptılar ama 3 yıldır bir gelişme yok. Kış geliyor, yağışların artacağını söylüyorlar. Sel olunca mı temizlenecek?" diye konuştu.

Uzmandan uyarı: Ana drenaj tamamlanmadı

DSİ’den emekli su yapıları uzmanı Sami Koç ise bölgede önceki çalışmaların yarım kaldığını belirterek şunları söyledi: "10-12 yıl kadar önce yan derelerde çalışma yapıldı ama ana drenaj kanalı tamamlanamadı. 3 yıldır hem Samsun Bölge Müdürlüğü’ne hem Sinop Şubeye dilekçe veriyoruz, sel görüntülerini gönderiyoruz. İstediğimiz büyük bir proje değil; yan derelerin ve Ayancık yolu boyunca uzanan ana drenaj kanalının temizlenmesi. Yaklaşık 25 kilometrekarelik geniş bir havzadan gelen suyun önü kapalı olduğu için bölge adeta denize dönüyor. Martılar bile buraya doluyor. DSİ sadece 8-10 kilometre mesafede ama çalışma yapılmadı."

Hasanpaşa Ovası'nda yine risk var

Köy sakinlerinden Recep Verir ise Hasanpaşa Ovasında her yoğun yağışta büyük su baskınları yaşandığını belirterek, "Yağmur yağdığında su seviyesi neredeyse 1 metreye ulaşıyor. Defalarca talepte bulunduk ama süreç çok ağır ilerliyor" dedi.

Mahalle halkı, DSİ’den acil temizlik ve ana drenaj kanalının tamamlanması için somut adımlar bekliyor.

SİNOP’UN ABALI KÖYÜ DİKENLİ MAHALLESİ'NDE YAĞIŞLARLA BİRLİKTE SIK SIK MEYDANA GELEN DERE TAŞKINLARI VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR. DEREDE YILLARDIR KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPILMADIĞINI BELİRTEN KÖY SAKİNLERİ, DEVLET SU İŞLERİ’NE (DSİ) YAPILAN BAŞVURULARIN SONUÇSUZ KALDIĞINI İFADE EDEREK YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU.