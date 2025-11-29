Sinop'ta DSİ’den Abalı Köyü Dikenli Mahallesi'nde Dere Islahı: Taşkın Riski Azalacak

Sinop'ta DSİ’den Abalı Köyü Dikenli Mahallesi'nde Dere Islahı

Sinop’un Abalı Köyü Dikenli Mahallesi’nde yağışlarla birlikte sık sık yaşanan dere taşkınları nedeniyle tedirgin olan vatandaşların sorunu çözüldü. DSİ ekipleri bölgeye iş makinelerini sevk ederek dere yatağında ıslah ve genişletme çalışmaları başlattı.

Çalışmanın kapsamı ve hedefi

Yapılan çalışmalarla taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor. Bölge sakinlerinden Sami Koç çalışmanın ilerleyişi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Makine çok randımanlı çalışıyor. Yaklaşık 700-800 metrelik bir mesafe kaldı, 2-3 yan derenin ağızları da açılacak. Teknik standartlara uygun bir çalışma yürütülüyor. Havalar da müsaade ederse 15 gün içinde Abalı ve Hasanpaşa Ovası’nın sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. Valiliğimize, DSİ Şube Müdürümüze ve emeği geçen herkese köy adına teşekkür ediyorum. 36 yıl DSİ’de çalışmış bir su yapıları uzmanı olarak yapılan çalışmanın çok doğru ve yerinde olduğunu söylemek isterim"

Yetkililer, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak taşkın riskinin önemli ölçüde azaltılmasını hedeflediklerini belirtiyor.

