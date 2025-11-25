Sinop'ta Erik Ağacı Kasım'da Çiçek Açtı ve Meyve Verdi

Mertoğlu köyünde mevsim dışı çiçeklenme şaşırttı

Sinop'un Mertoğlu köyündeki bir erik ağacı, Kasım ayında çiçek açıp meyve vererek çevredeki vatandaşları ve çiftçileri şaşırttı.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ağacın bu dönemde çiçek açması ve meyve vermesi dikkat çekti. Durum, görenlerin büyük ilgisini çekti.

Kışı dinlenerek geçirmesi gereken meyve ağacının bu şekilde çiçek açmaya devam etmesi halinde ise gelecek yıl meyve verme ihtimali kalmayacak şeklinde değerlendirmeler yapıldı.

