Sinop'ta Erik Ağacı Kasım'da Çiçek Açtı ve Meyve Verdi

Sinop'un Mertoğlu köyündeki erik ağacı, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle Kasım ayında çiçek açıp meyve verdi; gelecek yıl meyve verme riski doğdu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:38
Sinop'ta Erik Ağacı Kasım'da Çiçek Açtı ve Meyve Verdi

Sinop'ta Erik Ağacı Kasım'da Çiçek Açtı ve Meyve Verdi

Mertoğlu köyünde mevsim dışı çiçeklenme şaşırttı

Sinop'un Mertoğlu köyündeki bir erik ağacı, Kasım ayında çiçek açıp meyve vererek çevredeki vatandaşları ve çiftçileri şaşırttı.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ağacın bu dönemde çiçek açması ve meyve vermesi dikkat çekti. Durum, görenlerin büyük ilgisini çekti.

Kışı dinlenerek geçirmesi gereken meyve ağacının bu şekilde çiçek açmaya devam etmesi halinde ise gelecek yıl meyve verme ihtimali kalmayacak şeklinde değerlendirmeler yapıldı.

SİNOP’TA KASIM AYINDAKİ GÜNEŞLİ HAVADA ERİK AĞACININ ÇİÇEK AÇMASI GÖRENLERİ...

SİNOP’TA KASIM AYINDAKİ GÜNEŞLİ HAVADA ERİK AĞACININ ÇİÇEK AÇMASI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI.

SİNOP’TA KASIM AYINDAKİ GÜNEŞLİ HAVADA ERİK AĞACININ ÇİÇEK AÇMASI GÖRENLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Başkan İbrahim Gül'ün Acı Günü: Annesi Sabahat Bayraktar Gül Uğurlandı
6
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi: Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sona Yaklaştı
7
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat