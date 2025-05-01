Sinop'ta Öğrenciler ve Ustalar Sanayide Buluşuyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Vali Mustafa Özarslan'ın talimatıyla başlatılan iki önemli proje sayesinde öğrenciler, sanayideki ustalarla buluşma fırsatı buldu.

"Herkesin Bir Mesleği Olmalı" ve "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz" projeleri çerçevesinde, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ilçe sanayi sitesini ziyaret etti. Bu kapsamda, öğrenciler farklı meslek gruplarından ustalarla bir araya gelerek onların tecrübelerinden faydalandı.

Son ziyaret sırasında 8. sınıf öğrencileri, emektar ustalardan sadece meslekleri hakkında bilgi almakla kalmadı, aynı zamanda esnaflık kültürü, iş ahlakı ve üretkenlik konularında da önemli bilgiler edindi.

Ziyarette, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan da hazır bulundu. Kaymakam Kahraman, bu anlamlı etkinliğe katkı sunan öğreticilere ve ustalara teşekkür etti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Valilik talimatıyla yürütülen iki proje kapsamında öğrenciler, sanayide işlerinin başındaki ustalarla buluştu. Proje ziyaretleri kapsamında son olarak sanayide bulunan 8. sınıf öğrencileri, emektar ustalardan hem meslekleri hakkında bilgi aldı hem de esnaflık kültürü, iş ahlakı ve üretkenliğe dair bilgi edinme fırsatı buldu. Ziyarette, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman (sağ 3) ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar (sağ 2) da yer aldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Valilik talimatıyla yürütülen iki proje kapsamında öğrenciler, sanayide işlerinin başındaki ustalarla buluştu. Proje ziyaretleri kapsamında son olarak sanayide bulunan 8. sınıf öğrencileri, emektar ustalardan hem meslekleri hakkında bilgi aldı hem de esnaflık kültürü, iş ahlakı ve üretkenliğe dair bilgi edinme fırsatı buldu. Ziyarette, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman (sağ 3) ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar (sağ 2) da yer aldı.