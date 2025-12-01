Sinop'ta Okul Güvenliği İçin Denetimler Arttı

Sinop'ta okul güvenliğinde kararlılık: Denetimler yoğunlaştırıldı

Sinop Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul çevreleri ile öğrenci servislerinde yürütülen güvenlik uygulamaları aralıksız şekilde sürdürüldü. Amaç, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önlenmesi olarak açıklandı.

Denetim detayları

Denetimler 16-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu kapsamda 125 okul, 173 iş yeri ve 74 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. Kimlik sorgulaması kapsamında 3.121 kişi hakkında GBT taraması yapıldı.

Operasyonlarda 145 ekip ve 425 personel görev aldı. Yetkililer, uygulamaların öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlama hedefiyle kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Servis denetimleri

Okul servislerine yönelik uygulamalarda toplam 666 servis aracı denetlendi. Kusurlu olduğu tespit edilen 5 servis aracı hakkında toplam 10 bin 835 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin süreklilik arz edeceğini ve öğrencilerin güvenliğinin öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.

