Sinop'ta Tıra Arkadan Çarpma: Engin Sipahi Hayatını Kaybetti

Sinop-Samsun karayolunda saat 13.00'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü Engin Sipahi (40) olay yerinde hayatını kaybetti; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:23
Kaza Detayları

Sinop-Samsun karayolunda saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, sağ şeritte park halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.

Özel eğitim öğretmeni Engin Sipahi (40) yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, sağ şeritte park halindeki 06 CNB 263 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Nissan marka SUV araç tırın altına girerek ağır hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan Sipahi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde otomobilin hızla gelerek park halindeki tırın altına girdiği anlar yer alıyor.

