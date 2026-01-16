Sinop’ta yaban domuzu yakalayan vatandaşa 14 bin 911 lira ceza

Sinop Erfelek'te yaban domuzu yavrusunu elle yakalayan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 14 bin 911 lira idari para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:25
Sinop’ta yaban domuzu yakalayan vatandaşa 14 bin 911 lira ceza

Sinop’ta yaban domuzu yakalayan vatandaşa 14 bin 911 lira ceza

Olayın seyri ve uygulanan yaptırım

Sinop'un Erfelek ilçesinde, yolda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı cep telefonu kamerasına yansıyan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından incelemeye alındı.

İnceleme sonucunda Yılmaz'a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Yılmaz'ın araçtan inip sürüden ayrılan yavru domuzu kısa süreli bir kovalamaca sonrası el ile yakalaması ve cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gündeme geldi.

Sanığın açıklaması ve yetkililerin uyarısı

Şenel Yılmaz, cezayı hak etmediğini belirterek itiraz edeceğini söyledi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: 'Yaklaşık iki haftayı geçti, köyümden Erfelek’e gidiyordum. Yolda domuz sürüsüyle karşılaştım. Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım. Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Buna rağmen Doğa Koruma’dan 14 bin 900 küsur liralık ceza geldi. Erken ödersem 11 bin küsur liraya düşüyor ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım.'

Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

SİNOP'UN ERFELEK İLÇESİNDE YAŞAYAN ŞENEL YILMAZ, YABAN DOMUZU SÜRÜSÜNDEN BİR YAVRUYU ARAÇTAN...

SİNOP'UN ERFELEK İLÇESİNDE YAŞAYAN ŞENEL YILMAZ, YABAN DOMUZU SÜRÜSÜNDEN BİR YAVRUYU ARAÇTAN İNEREK KOVALAYIP ELİYLE YAKALAMIŞTI. OLAYIN ARDINDAN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLARDAN 14 BİN 911 LİRA CEZA YİYEN YILMAZ, MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da 143 Bin Öğrenci Karnelerini Alıp Yarıyıl Tatiline Çıktı
2
Sinop’ta yaban domuzu yakalayan vatandaşa 14 bin 911 lira ceza
3
Afyonkarahisar'da Isıl İşlem Fırınlarına ISPM-15 Denetimi
4
Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı
5
Şadi Özdemir Koza Kütüphane'de finaller öncesi öğrencilere moral verdi
6
Semih Balaban 2025'i Değerlendirdi: Yunusemre'nin 2026 Vizyonu
7
Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı: Öğrencilerden Proje Önerileri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları