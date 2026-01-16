Sinop’ta yaban domuzu yakalayan vatandaşa 14 bin 911 lira ceza

Olayın seyri ve uygulanan yaptırım

Sinop'un Erfelek ilçesinde, yolda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı cep telefonu kamerasına yansıyan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından incelemeye alındı.

İnceleme sonucunda Yılmaz'a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Yılmaz'ın araçtan inip sürüden ayrılan yavru domuzu kısa süreli bir kovalamaca sonrası el ile yakalaması ve cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gündeme geldi.

Sanığın açıklaması ve yetkililerin uyarısı

Şenel Yılmaz, cezayı hak etmediğini belirterek itiraz edeceğini söyledi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: 'Yaklaşık iki haftayı geçti, köyümden Erfelek’e gidiyordum. Yolda domuz sürüsüyle karşılaştım. Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım. Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Buna rağmen Doğa Koruma’dan 14 bin 900 küsur liralık ceza geldi. Erken ödersem 11 bin küsur liraya düşüyor ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım.'

Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

SİNOP'UN ERFELEK İLÇESİNDE YAŞAYAN ŞENEL YILMAZ, YABAN DOMUZU SÜRÜSÜNDEN BİR YAVRUYU ARAÇTAN İNEREK KOVALAYIP ELİYLE YAKALAMIŞTI. OLAYIN ARDINDAN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLARDAN 14 BİN 911 LİRA CEZA YİYEN YILMAZ, MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.