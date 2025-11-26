Sinop'ta Yamaç Paraşütü Rotasyonları Belirlendi

Sinop, 2025 turizm hedefleri kapsamında karada yapılabilecek sportif faaliyetler için önemli bir adım attı. Gerze ilçesindeki Yelkentepe yamaç paraşütü parkur alanında yapılan incelemelerde parkurun rotasyonları belirlendi.

İnceleme ve açıklama

Vali Mustafa Özarslanın katılımıyla gerçekleştirilen program, Gerze Hacıselli Köyü - Yelkentepe Yamaç Paraşütü Parkur Alanında yapıldı. Özarslan, su ve kara sporlarında belirlenen rotaların güvenlik ve koordinasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Özarslan'ın açıklaması şöyle: "Denizde yapılan su rotalarını belirledik. Bu rotaların belirlenmesi şu açıdan önemli; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimlerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın görevli kurumlarından ve her bir federasyondan güvenlik ve koordinasyon amaçlı olumlu görüşler aldıktan sonra sportif turizmin yapılacağı lokasyonları belirliyoruz. Yelken ve sportif amaçlı yamaç paraşütü faaliyetlerinde önemli olan tabii ki adrenalin, heyecan ve bir turizm etkinliğinin gerçekleştirilmesidir. Ancak biz aynı zamanda bu faaliyetlerin güvenli bir şekilde, ilgili birimlerin müştereken ortak çalışmasıyla yürütülmesini sağlamakla görevliyiz. Bu en önemli unsurdur."

Sinop'un avantajları ve lokasyonlar

Vali Özarslan, ilin yüzde 70'inin ormanlık alan olduğunu belirterek bu durumun turizme büyük avantaj sağladığını söyledi. Paraşütle ilgili olarak, Gerze'de iki alan ve Sinop merkezde Kumkapı dahil olmak üzere toplam üç lokasyonda yamaç paraşütü yapılabilecek alanların tespit edildiğini aktardı.

"Bu alanların standartlarını çalışma arkadaşlarımızla birlikte yükselteceğiz. Sinop'ta bu alanları kullanacak çok güzel yerlerimiz var. Uçuşu seven, yamaç paraşütünü seven tüm vatandaşlarımızı misafir etmekten memnuniyet duyarız. Gelsinler, mavi denizle yeşil denizi birlikte görsünler. İki güzelliği bir arada sunan nadir illerden biriyiz. Bu çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Hizmetin standartlarının yükseltilmesine katkı verecek tüm mesai arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum."

Program katılımcıları

Programa Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ve Türkiye Hava Sporları İl Temsilcisi Nuri Şişman katıldı. Program, bölgenin turizm potansiyeli ve alan incelemelerinin ardından sona erdi.

