Şırnak'ta Bitkin Saz Kedisi Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Şırnak'ta Saz Kedisi Yavrusu Kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, arazide bitkin halde bulunan bir saz kedisi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kurtarma Operasyonu

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cizre Güzeller Hudut Karakolu personeli, kırsalda bitkin bir saz kedisi yavrusu keşfetti. Hemen durumun bildirilmesi üzerine DKMP Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etmek için bölgeye gönderildi.

Tedavi Süreci

Ekipler tarafından teslim alınan yavru saz kedisi, acil tedavi için Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü. Burada gerekli tedavi işlemleri gerçekleştirilecektir. Tedavi sürecinin ardından saz kedisi, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazide bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedavi altına alındı.