Şırnak'ta Gönüllere Dokunan Hareket: Polis Mustafa Şahin 300 Çocuğa Bot ve Mont, Engelliye Akülü Sandalye

Ankara'da görevli polis Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 300 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont gönderdi; engelli Sait Yıldırım'a akülü sandalye hediye etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:27
Şırnak'ta gönüllere dokunan hareket

Ankara'da görevli polis, sınır köylerindeki ihtiyaç sahibi çocuklar ve engelli vatandaşa yardım ulaştırdı

Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ihtiyaç sahibi 300 çocuğa bot ve mont gönderdi, bir engelli vatandaşa da akülü sandalye hediye etti.

Şahin, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yıllardır engelli olan 63 yaşındaki Sait Yıldırım'a akülü sandalye teslim etti. Yardımlar, bölgede tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması için kurulan gönüllü ekipler aracılığıyla dağıtıldı.

Gönüllü ekipler, sınır köylerinde yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan aileleri belirleyerek gönderilen bot ve montları doğrudan çocukların evlerine bıraktı. Kış aylarının sert geçtiği her iki ilçede, yağışlar öncesi yapılan bu destek çocuklar arasında sevinç yarattı.

Vatandaşlar, yapılan yardım için Mustafa Şahin ve gönüllülere teşekkür etti. Engelli Sait Yıldırım ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: ’’Ben Uzungeçit beldesinde kalıyorum, yıllardır böyleyim dışarı çıkamıyordum. Polis memuru Mustafa Şahin ve gönüllüler bana akülü sandalye getirdi. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun’’ dedi.

Yerel halkın ve ailelerin minneti, bölgedeki dayanışma ve yardım çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

