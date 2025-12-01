Şırnak’ta Jandarma 10 Milyon 887 Bin 350 TL’lik Kaçak Malzeme Ele Geçirdi

Operasyon detayları

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yürütülen istihbarat destekli operasyonlarda kaçakçılara ağır darbe indirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 10 milyon 887 bin 350 lira olan çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler

İstihbarat çalışmaları ve gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan aramalarda, 129 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 3 gram esrar maddesi, 17 adet sentetik ecza, 48 adet cep telefonu, 31 bin 620 adet bandrolsüz sigara, 533 adet elektronik sigara ve likiti, 3 bin 22 adet çeşitli hırdavat malzemesi, 780 adet tekstil ürünü, 157 adet kozmetik ürün, 232 adet süs ve kozmetik eşyası, 690 adet mutfak eşyası ile birlikte toplam 503 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hukuki süreç

Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, kaçak ürünleri gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye sokmaya çalıştıkları tespit edilen 129 şüpheli hakkında, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı.

Operasyonun devamına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER