Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Şırnak’ta kaçakçılık suçundan hükümlü yakalandı
2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Uzun süredir aranan şahıs, saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
