Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Şırnak’ta kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı adreste yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:24
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Şırnak’ta kaçakçılık suçundan hükümlü yakalandı

2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Uzun süredir aranan şahıs, saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

ŞIRNAK’TA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAKKINDA...

ŞIRNAK’TA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAKKINDA "KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN 2 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI" BULUNAN FİRARİ BİR HÜKÜMLÜYÜ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALADI.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?