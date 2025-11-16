Şırnak'ta Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Aştı — Köy Yolları Kapandı

Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi geçti, Beytüşşebap ilçesindeki köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:46
Köy yolları ulaşıma kapandı, ekipler seferber

Şırnak'ta etkili olan kar yağışının ardından yüksek bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yoğun kar nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde yer alan yerleşim yerlerinde ulaşım olumsuz etkilendi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz, Tuzluca ve Kerkül gibi mahallelerde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası köy yolları kapandı. Bölge sakinleri ve yetkililer, kapanan yollar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandığını belirtti.

İlçe Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın en kısa sürede normale dönmesini sağlamayı hedefliyor.

