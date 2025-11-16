Şırnak'ta Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Aştı — Köy Yolları Kapandı

Şırnak'ta kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Köy yolları ulaşıma kapandı, ekipler seferber

Şırnak'ta etkili olan kar yağışının ardından yüksek bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yoğun kar nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde yer alan yerleşim yerlerinde ulaşım olumsuz etkilendi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz, Tuzluca ve Kerkül gibi mahallelerde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası köy yolları kapandı. Bölge sakinleri ve yetkililer, kapanan yollar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandığını belirtti.

İlçe Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın en kısa sürede normale dönmesini sağlamayı hedefliyor.

ŞIRNAK’TA YÜKSEK BÖLGELERDE KAR KALINLIĞI 20 SANTİ METREYİ GEÇTİ. KAPALI KÖY YOLLARI AÇILIYOR.