Şırnak'ta Karla Mücadele: Yaylalarda Kar 1 Metreyi Aştı

Şırnak'ta karla mücadele sürüyor

Beytüşşebap Yeşilöz (Faraşin Yaylası) sahasında çalışmalar aralıksız

Şırnak’ta kış etkisini güçlü şekilde hissettiriyor. Kar kalınlığı 1 metreyi geçti ve bölgede hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında, yağış sonrası ekipler gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediyor. İlçe özel idare ekipleri, ağır iş makineleriyle bölgedeki yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki yayla köyünde kalan 4 aile2 günlük çalışma sonunda yolu tekrar trafiğe açtı.

Şantiye şefi Cihat Akdağ, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Günlerdir karla mücadele çalışmaları yapıyoruz. Son köy yolumuzu açtık. Karla mücadele için ekiplerimiz gece gündüz devam ediyor. Hazırız. Bu yıl kış çok sert geçecek gibi" dedi.

Yetkililer, ulaşımın sağlanması ve olası risklere karşı hazırlıkların devam ettiğini vurguluyor.

