Şırnak'ta Su Tankeri Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Uludere'de Hakkari-Şırnak istikametinde kayganlaşan yolda su tankeri uçuruma yuvarlandı; sürücü yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:02
Uludere'de kayganlaşan yolda kaza

Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyü yakınlarında, Hakkari istikametinden Şırnak istikametine giden bir su tankeri, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve sürücü hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

