Şırnak'ta Zehirlenme Riskine Karşı Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde yüksek risk taşıyan hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim alanlarında denetimlerini artırdı.

Denetimlerin kapsamı

Ekipler, et, süt ve tavuk ürünleri başta olmak üzere bozulma ve bulaşma riski yüksek gıdalarda son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ve hijyen standartlarını titizlikle kontrol etti.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Et, tavuk ve süt ürünleri gibi yüksek risk taşıyan hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinde son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen gereklerine yönelik resmî kontroller aralıksız devam ediyor."

Tüketici uyarısı ve kış dönemi hazırlığı

Yetkililer denetimlerin özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla daha da yoğunlaştırılacağını belirterek, tüketicileri gıda alımlarında son tüketim tarihi ve ambalaj bütünlüğüne dikkat etmeleri konusunda uyardı.

ŞIRNAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE YÜKSEK RİSK TAŞIYAN HAYVANSAL GIDALARIN SATIŞ NOKTALARI İLE TOPLU TÜKETİM ALANLARINDA DENETİMLERİNİ ARTIRDI.