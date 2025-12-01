Şırnak'ta Zehirlenme Riskine Karşı Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü, et, süt ve tavuk ürünleri başta olmak üzere yüksek riskli hayvansal gıdalarda son tüketim tarihi, saklama ve hijyen denetimlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:48
Şırnak'ta Zehirlenme Riskine Karşı Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Şırnak'ta Zehirlenme Riskine Karşı Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde yüksek risk taşıyan hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim alanlarında denetimlerini artırdı.

Denetimlerin kapsamı

Ekipler, et, süt ve tavuk ürünleri başta olmak üzere bozulma ve bulaşma riski yüksek gıdalarda son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ve hijyen standartlarını titizlikle kontrol etti.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Et, tavuk ve süt ürünleri gibi yüksek risk taşıyan hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinde son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen gereklerine yönelik resmî kontroller aralıksız devam ediyor."

Tüketici uyarısı ve kış dönemi hazırlığı

Yetkililer denetimlerin özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla daha da yoğunlaştırılacağını belirterek, tüketicileri gıda alımlarında son tüketim tarihi ve ambalaj bütünlüğüne dikkat etmeleri konusunda uyardı.

ŞIRNAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE YÜKSEK RİSK TAŞIYAN...

ŞIRNAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE YÜKSEK RİSK TAŞIYAN HAYVANSAL GIDALARIN SATIŞ NOKTALARI İLE TOPLU TÜKETİM ALANLARINDA DENETİMLERİNİ ARTIRDI.

ŞIRNAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE YÜKSEK RİSK TAŞIYAN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı