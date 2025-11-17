Şırnak'tan İlk Direkt Umre Uçuşu: Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Medine'ye

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan bu gece saat 00.00'da 194 kişilik ilk doğrudan umre uçuşu Medine'ye uğurlanacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:08
Şırnak'tan İlk Direkt Umre Uçuşu: Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Medine'ye

Şırnak'tan kutsal topraklara direkt umre uçuşu

Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Medine'ye ilk sefer

Şırnak, Şerafettin Elçi Havalimanından Suudi Arabistan'ın Medine kentine ilk doğrudan umre uçuşu bu gece gerçekleştirilecek.

Bu gece saat 00.00'da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından umreye gidecek olan 194 vatandaş, dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket edecek.

Şırnaklı vatandaşlar, başka illere gitmek zorunda kalmadan ilk kez Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından direkt olarak umre yolculuğuna çıkma imkânına kavuştu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından Medine’ye umre uçuşları ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından 194 vatandaşımızı kutsal topraklara uğurlayacağız. Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli bir ibadet diliyorum. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin."

ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI

ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI

ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler