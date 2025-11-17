Şırnak'tan İlk Direkt Umre Uçuşu: Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Medine'ye

Şırnak'tan kutsal topraklara direkt umre uçuşu

Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Medine'ye ilk sefer

Şırnak, Şerafettin Elçi Havalimanından Suudi Arabistan'ın Medine kentine ilk doğrudan umre uçuşu bu gece gerçekleştirilecek.

Bu gece saat 00.00'da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından umreye gidecek olan 194 vatandaş, dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket edecek.

Şırnaklı vatandaşlar, başka illere gitmek zorunda kalmadan ilk kez Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından direkt olarak umre yolculuğuna çıkma imkânına kavuştu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından Medine’ye umre uçuşları ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından 194 vatandaşımızı kutsal topraklara uğurlayacağız. Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli bir ibadet diliyorum. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin."

ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI