Şırnak-Van Yolu Projesinde Hızlı İlerleme: Mesafe 351'den 184 Kilometreye İniyor

Şırnak-Van karayolu projesinde çalışmalar hızlandı; mevcut 351 km'lik hat yenilenip yeni Şırnak-Çatak-Van güzergahı 184 km'ye düşürülecek.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:34
Şırnak-Van arasındaki karayolu projesinde çalışmalar hız kazandı. Mevcut hattın yenilenmesiyle bölge trafiğinin rahatlaması ve ulaşım sürelerinin kısalması hedefleniyor.

Mevcut hat ve yeni güzergah

Bugün hizmet veren mevcut Şırnak-Siirt-Bitlis-Van hattı, toplam 351 kilometre uzunluğunda. Bu hatta 109 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, 140 kilometre sathi kaplamalı bölünmüş yol ve 102 kilometre sathi kaplamalı tek yol yer alıyor. Bakanlık kaynakları, yeni güzergahın tamamlanmasıyla Şırnak-Van arasındaki mesafenin kısalacağını vurguladı; yeni Şırnak-Çatak-Van güzergahı ise toplam 184 kilometreye indirilerek rekor bir kısaltma sağlayacak.

Tünel ve yapım çalışmaları

Yapım çalışmaları aralıksız devam eden Şırnak-(Pervari-Narlı) Ayrım Projesi 45,6 kilometrelik kritik bir etken olarak öne çıkıyor. Bestler-Dereler bölgesinden geçen projede, toplam 14 bin 940 metre uzunluğunda 12 adet tek tüp tünel bulunuyor. 2 bin 845 metre uzunluğundaki T-1 tüneli kazı ve destekleme aşamasında tamamlandı; proje sonundaki 6,5 kilometrelik kesim ise sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe açıldı. T-11 ve T-12 tünelleri arasındaki toprak işleri ile T-12'deki kazı destek çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor.

Güzergahın diğer kesimleri ve mevcut trafik

Güzergahın Pervari Ayrım-Çatak-Van kesimi 138,4 kilometre uzunluğunda olup, bu güzergah üzerinde 25 km bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, 10 km bitümlü sıcak sathi kaplamalı bölünmüş yol, 98,3 km tek yol sathi kaplama ve 5,1 km ham yol aktif olarak trafiğe hizmet veriyor.

İhale bilgileri ve bölge beklentileri

Projenin ihale detaylarına Kamu İhale Kurumunun resmi sitesi e-KAP üzerinden "İhale İşlemleri" bölümünden ulaşılabiliyor. Bakanlık, çalışmaların bütçe ödenekleri ve iş programı doğrultusunda hızla ilerlediğini bildirdi. Bölge halkı ise bu dev altyapı hamlesiyle ulaşım süresinin yarıya ineceğini ve ekonomik canlanmanın hızlanacağını umut ediyor.

VAN MİLLETVEKİLİ ZÜLKÜF UÇAR'IN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU'NA SUNDUĞU SORU...

