Şişli'de 3 Araç Birbirine Girdi: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Kaza Detayları

Şişli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00:00 sıralarında D-100 Karayolu Şişli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SR 4071 plakalı panelvan sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen 34 GEJ 085 plakalı hafif ticari araca ve 06 BFV 985 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki yakın hastanelere kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik ve Soruşturma

Kaza sonrası polis ekipleri, yolu iki şerit olmak üzere araç geçişine kapattı. Çekicinin araçları kaldırmasının ardından trafik ilk olarak kontrollü tek şeride, daha sonra çift şeride olmak üzere açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

