Şişli'de Polis Aracının Çarpması Trajik Bir Kazaya Neden Oldu

Şişli'de Trajik Kaza

İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir polis aracının geri manevra sırasında kaldırımda yürüyen iki kadına çarpması üzerine korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda, 43 yaşındaki Ergül Kaya hayatını kaybederken, 24 yaşındaki Ayşegül Tufan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Ayrıntıları

Büyükdere Caddesi'nde yer alan bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşen kazada, polis aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Olay sonrası hızla bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ergül Kaya'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ayşegül Tufan'ı ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.Hastanede Eşini Kaybetti

Ergül Kaya'nın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Tufan'ın tedavisi ise devam ediyor. Kazadan sonra Ergül Kaya'nın cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve burada yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere Çankırı'ya teslim edilecektir.

Aileden Açıklama

Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya, kazanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eşim işe gitmek için evden saat 08:30'da çıkmıştı. Alışveriş merkezinin önünde kaza oldu. Hastanede 20-25 dakika kalp masajı yapıldı ama kurtaramadık. Vefat etti." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ergül Kaya'nın akrabası Recep Turan da yaşanan trajediyi dile getirerek, baldızının korkunç bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.Polis Memuru Soruşturma Altında

Kazaya karışan polis memuru, olayın soruşturulması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay, yerel halk ve yakınları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.