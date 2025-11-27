Sivas'ı Saran Yoğun Sis: Merakum Tepesi'nden Kartpostallık Görüntüler

Sivas'ta sabah etkili olan yoğun sis, sıfırın altında 2 derece sıcaklık ve 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden ortaya çıkan kartpostallık manzaralarla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:27
Sivas'ı Saran Yoğun Sis: Merakum Tepesi'nden Kartpostallık Görüntüler

Sivas'ı Saran Yoğun Sis, Merakum Tepesi'nden Kartpostallık Görüntüler

Sabah saatlerinde kent beyaz örtüyle kaplandı

Sivas'ta etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği sabah saatlerinde şehir genelinde görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı.

Özellikle şehrin batısındaki 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden yükselen sis tabakası, ortaya çıkan kartpostallık manzaralarla izleyenleri mest etti.

Kent, nadir görülen yoğun sis bulutları altında adeta kaybolurken, oluşan görüntüler doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları tarafından ilgiyle takip edildi.

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENTİ ADETA BEYAZ BİR ÖRTÜYLE KAPLADI....

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENTİ ADETA BEYAZ BİR ÖRTÜYLE KAPLADI. SİSİN OLUŞTURDUĞU ATMOSFER, KARTPOSTALLIK MANZARALAR ORTAYA ÇIKARDI.

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENTİ ADETA BEYAZ BİR ÖRTÜYLE KAPLADI....

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
ESO Kasım Meclis Toplantısı: Bütçe ve Oda Faaliyetleri Değerlendirildi
6
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
7
Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?