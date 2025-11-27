Sivas'ı Saran Yoğun Sis, Merakum Tepesi'nden Kartpostallık Görüntüler
Sabah saatlerinde kent beyaz örtüyle kaplandı
Sivas'ta etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği sabah saatlerinde şehir genelinde görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı.
Özellikle şehrin batısındaki 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden yükselen sis tabakası, ortaya çıkan kartpostallık manzaralarla izleyenleri mest etti.
Kent, nadir görülen yoğun sis bulutları altında adeta kaybolurken, oluşan görüntüler doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları tarafından ilgiyle takip edildi.
