Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonun kapsamı

Operasyon Sivas merkezli olmak üzere Tokat, Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 4 üniversite öğrencisi şüpheli yakalandı.

İşlemler

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.