Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Sivas merkezli Tokat, Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:30
Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonun kapsamı

Operasyon Sivas merkezli olmak üzere Tokat, Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 4 üniversite öğrencisi şüpheli yakalandı.

İşlemler

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
2
Çanakkale'de Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu
3
ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat
4
Adana'da 46 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
5
ABD Yönetimi İsrail'i Batı Şeria İlhakı Konusunda Uyardı
6
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti
7
Lee Jae Myung'tan ABD'ye uyarı: Georgia'daki ICE baskını tekrarlanmamalı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor