Sivas'ta 50 Çeşit Bitki Çayı: Renkleri ve İsimleriyle İlgi Çekiyor

Sivas'ta 50 Çeşit Bitki Çayı, İsimleriyle Dikkat Çekiyor

Sivas'ta bir kafede hazırlanan 50 farklı bitki çayı, bitkilerin harmanlandığı renkleri ve müşterilerle işletmecinin birlikte belirlediği özgün isimleriyle yoğun ilgi görüyor. Kış aylarının gelmesiyle talep daha da artarken, çaylar hem aromatik hem de görsel bir deneyim sunuyor.

Rengarenk Sunumlar ve Özgün İsimler

Kafede hazırlanan çaylar arasında ‘Aşk Çayı’, ‘Hürrem Sultan Çayı’ ve ‘Kelebek Rüyası’ gibi dikkat çekici seçenekler yer alıyor. İşletmede bazı çay isimleri müşterilerin önerileriyle menüye ekleniyor; bu yaklaşım, sunuma Osmanlı esintileri katan konseptle birlikte dikkat çekiyor.

İşletmecilerin Görüşü

Orhan Özfidancı konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Havaların soğuması ile beraber kış çaylarına rağbet arttı. Müşterilerimize uygun kış çayı yapıyoruz".

Orhun Özfidancı ise işletme konsepti ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi: "Bu kafede 50 çeşit bitki çayı bulunmaktadır. Bu çaylardan en çok talep görülen çayımız ise ‘Aşk Çayı’, ‘Hürrem Sultan Çayı’ ve ‘Kelebeğin Rüyası’ ismini verdiğimiz çaylardır. Birden fazla bitki çayını karıştırmak aslında bir risktir. Bitki çayı içmek isteyen müşterilerimize bitki çayının içeriğini söylüyoruz. Herhangi bir bitkiye alerjisi olan müşterilerimize ona uygun bitki çayı servisi yapıyoruz. Havaların soğuması ile birlikte kış çaylarına rağbet daha fazla oluyor. Biz bu çayları eski düzende yani Osmanlı döneminde de kullanılan bitki çaylarını da harmanlayarak, bu şekilde bir konsept yaptık. ‘Hürrem çayı’ dediğimiz çayın ismini müşterilerimiz belirtti. Çayların isimlerini müşteriler ile birlikte de koyduğumuz oluyor. Osmanlı konseptli sunum yaptığımız için dikkat çekici oluyor".

Müşteri Deneyimi

İşletmeyi tercih edenlerden Orhan Köse tadım deneyimini şu sözlerle aktardı: "Bu şekilde kış çaylarını çok fazla tüketmiyoruz. Bunların yerine hazır gıdalar tüketiyoruz. Buraya arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Sivas kış memleketi olduğu için bu çayları içerek kışa hazırlık yapıyoruz. Çayın tadını çok beğendim. Sivas soğuk bir yer olduğu için çok sık hastalanıyoruz. Bu çayı da önlem olsun diye içiyorum. Bu çayın içerisinde çeşitli kokuların geldiğini hissediyorum. Çayın tadını beğendim".

Özetle, Sivas'taki bu kafe sunduğu geniş bitki çayı yelpazesi, müşteri katılımıyla oluşan isimlendirmeleri ve Osmanlı esintili sunumuyla özellikle soğuk havalarda yerel halkın dikkatini çekiyor.

