Sivas'ta Bozkırın Ortasında Karaca Görüntülendi

Sivas’ta bozkırın ortasında karaca görüntülendi. Kent merkezinden Hafik ilçesine aracıyla seyreden Zikrullah Demir, ilçeye 2 kilometre mesafede bir yabani hayvan fark etti ve o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Bir süre arazide koşturan karaca daha sonra gözden kayboldu.

Görüntüleri kaydeden vatandaşın açıklaması

Zikrullah Demir yaptığı açıklamada, "Hafik’in 2 kilometre yakınlarında bu alanda gördüm. İlk gördüğümde yaban keçisi zannetmiştim. Yaklaşık 100 metre daha yakınlaştıktan sonra karaca olduğunu fark ettik. Ürkmüş bir vaziyetteydi. Buradan avcılık yapan arkadaşlara sesleniyorum. Böyle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlarımızı vurmasınlar. Sivas’ta nadir görülen bu hayvanın sayısı çoğalsın" dedi.

SİVAS’TA BOZKIRIN ORTASINDA KARACA GÖRÜNTÜLENDİ. CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN KARACA, BİR SÜRE SONRA UZAKLAŞARAK KAYBOLDU.