Sivas’ta Eski Sanayi 2. Etap Konut Projesi Hızla İlerliyor

Sivas’ın çehresini değiştirecek olan Eski Sanayi Bölgesi 2. Etap Konut Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje, bölgeye yeni bir yaşam merkezi kazandırmayı amaçlıyor.

Projenin Detayları

Toplam 28 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip projede 53 dükkân ve 252 konut olmak üzere 305 bağımsız bölüm yer alıyor. Yapılar Zemin + 7 kat olarak planlandı. Proje; geniş peyzaj alanı, açık ve kapalı otoparklar, aile sağlığı merkezi, ilkokul alanı ve genel otopark gibi sosyal donatılarla yeni bir yaşam alanı oluşturacak.

Çalışmalar ve Açıklamalar

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, saha incelemeleri yaparak yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Uzun, saha gezisinin ardından şunları söyledi: "Şu anda 3 blokta çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 252 daire ve 53 dükkândan oluşan modern bir yaşam alanı kuruyoruz. 2026 yılı sonunda bölgedeki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Eski Sanayi Bölgesi, şehrimizin kentsel dönüşüm açısından en problemli alanlarından biriydi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bölgeye yoğunlaştık ve bugün çalışmaların hızla ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Bir blokta kaba inşaat tamamlandı, diğer iki blokta çalışmalar devam ediyor. SİDAŞ Genel Müdürümüze, projeyi yürüten firma yetkilisi İsmail Karataş’a ve tüm ekibe teşekkür ediyorum."

Bölgede yeni etaplarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Uzun, özel yatırım yapmak isteyen firmalardan tekliflerin geldiğini vurgulayarak, "Bölgeyle ilgili özel girişimde bulunacak herkese kapımız açık. Tekliflerini sunabilirler. İnşallah proje tamamlandığında burası şehrimizin en değerli bölgelerinden biri olacak. Şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

