Sivas'ta Gizli Odada Saklanan Hükümlü O.K. Yakalandı — 12 Yıl 3 Ay 14 Gün

Sivas'ta gizli odada saklanan hükümlü yakalandı

Sivas'ta, hakkında 12 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., polisin düzenlediği operasyonla iş yerinde saklandığı gizli odada yakalanarak tutuklandı.

Operasyon ve yakalama

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda yapılan çalışmalarda, firari hükümlü O.K.'nin kendisine ait iş yerinde saklandığı tespit edildi. Ekiplerin iş yerine düzenlediği operasyonda, duvara sabitlenen evrak dolabının arkasında oluşturulmuş gizli bir oda içinde saklanan şahıs yakalandı.

Gözaltı ve tutuklama

Gözaltına alınan O.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat aralıksız görev yapıldığı ve vatandaşlardan gelen her türlü ihbar ve başvurunun titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN 12 YIL 3 AY 14 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN O.K., İŞ YERİNDEKİ GİZLİ ODADA YAKALANARAK TUTUKLANDI.