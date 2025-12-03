Sivas'ta İçme Suyu Sorunu 1 Milyar TL'lik Hafik Koç Projesiyle Çözülüyor

Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı projesinde çalışmalar ilerliyor; 19 Eylül 2025'te başlayan 1 milyar TL'lik yatırım yılda 16,3 milyon m³ ek su sağlayacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:28
Sivas'ta İçme Suyu Sorunu 1 Milyar TL'lik Hafik Koç Projesiyle Çözülüyor

Sivas'ta İçme Suyu Sorunu 1 Milyar TL'lik Hafik Koç Projesiyle Çözülüyor

Projede son durum ve saha incelemesi

Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, DSİ Bölge Müdürü Zafer Aslan ve teknik heyetle yapılan saha incelemesinde, projede gelinen son aşama değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programına alındıktan sonra 19 Eylül 2025 tarihinde yapımına başlanan projenin yatırım maliyetinin Sivas Belediyesi tarafından karşılandığı; mühendislik ve yapım süreçlerinin ise DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Teknik kapasite ve altyapı detayları

Koç Deresi üzerine inşa edilen regülatör ile yılda 16,3 milyon metreküp su temin edilecek. Kurulacak pompa istasyonu sayesinde Pusat Özen Barajı'ndan gelen su ile birleşen kaynaklar Sivas 4 Eylül Barajı'na aktarılacak. Proje kapsamında Koç Regülatöründen sağlanacak suyun, mevcut durumda Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na aktarılan suyun iki katından fazla olduğu vurgulandı.

Altyapı çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 10,2 kilometre uzunluğunda 1000-1200 mm çelik isale hattı, regülatör yapısı, terfi merkezi, 3000 metreküp kapasiteli su deposu, sanat yapıları ve servis yolları inşa ediliyor. Regülatör, terfi merkezi ve su deposunda kazı çalışmaları tamamlanırken; servis yolları ile isale hattı güzergahında kazı ve betonarme imalatları devam ediyor.

Belediye başkanından değerlendirme

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, projenin Sivas için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu proje şehrimizin yarınları için büyük bir adımdır. Sivas’ın içme suyu sorununu çözecek kalıcı bir altyapıyı hep birlikte hayata geçiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

