Sivas'ta Kuyumculara Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyon detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:15
Sivas'ta Kuyumculara Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta Sahte Altın Çetesi Çökertildi

Sivas'ta, kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki kuyumculara sahte altın satılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine hızla harekete geçti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Ekipler, İstanbul'dan geldikleri belirlenen D.K, S.K. ve M.B isimli şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların üst aramalarında, toplam 32 adet 1 gramlık sahte altın ve 9 bin 420 lira ele geçirildi. Ayrıca, banka hesaplarındaki 69 bin lira da emniyet güçleri tarafından bloke edildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan zanlılar, adaletin önünde hesap verecekler.

Sivas'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı....

Sivas'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların üst aramalarında 32 adet 1 gramlık sahte altın ve 9 bin 420 lira ele geçirildi, ayrıca banka hesaplarındaki 69 bin liraya da el konuldu.

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