Sivas'ta Park Halindeki Okul Servisi Külleştı: Sürücü Çaresizce İzledi

Sivas'ta Park Halindeki Okul Servisi Külleştı

Kümbet Mahallesi'nde korkutan yangın

Sivas'ın Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında park halinde bulunan bir okul servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kısa sürede yetkililere bildirildi.

Alevleri fark edenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangına maruz kalan araç, 58 ACR 496 plakalı Fiat marka okul servisiydi. İçerisinde öğrenci bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, aracının başına giden sürücü yangını çaresizce izleyerek büyük üzüntü yaşadı.

Yangın sonucunda servis aracında büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili değerlendirme ve soruşturma başlatıldı.

İnceleme devam ediyor.

