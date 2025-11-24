Sivas'ta parkta drift yapan motosiklete 3 bin 972 TL ceza

Sivas Huzur Mahallesi'nde drift yapan motosiklet sürücüsüne Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 3 bin 972 TL ceza uygulandı; motosiklet trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:18
Huzur Mahallesi'nde denetim

Sivas'ta parkta drift yaparak çevreyi rahatsız eden bir motosiklet ve sürücüsü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi civarındaki huzur ve sükunu bozabilecek araçlara yönelik denetimler sırasında drift yapan motosiklet tespit edilip durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün çevredeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde drift yaptığı belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince toplam 3 bin 972 TL idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı kullanılan motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyetten açıklama

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevreyi gürültüyle rahatsız eden araç ve sürücülerine yönelik denetimlerin kesintisiz olarak süreceği ifade edildi.

