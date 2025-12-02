Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü

Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini Yeniliyor

Sivas Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, bakımlarının iyileştirilmesi ve daha sağlıklı yaşam alanlarına kavuşturulması amacıyla mevcut hayvan barınağında kapsamlı bir dönüşüm çalışması başlatılıyor.

Merkez baştan sona modernize ediliyor

Çalışmalar kapsamında Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nin birçok bölümü baştan sona yenilenecek ve tesise yeni alanlar kazandırılacak. Yenileme ile merkez, yalnızca bir barınak olmaktan çıkarılarak hayvanların doğal davranışlarını sürdürebilecekleri, daha özgür, güvenli, sağlıklı ve konforlu bir doğal yaşam alanı haline getirilecek.

Projede yer alan düzenlemeler arasında karantina alanı, yaşam alanları ve kafesler, yavru köpek alanı, altyapı ile fosseptik sistemi, gezinme alanları, yemek hazırlama ünitesi ve kedi evi imalatları bulunuyor.

2026'da mama üretim tesisi hedefi

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un seçim vaatleri arasında yer alan projeye, 2026 yılı içinde bölgede kurulması planlanan mama üretim tesisi de eklenecek. Bu tesisin, hem barınak hem de şehir genelindeki sahipsiz hayvanlar için sürdürülebilir mama üretimi sağlayarak çalışmaları daha etkin hale getirmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun mevcut tesiste gezi ve incelemelerde bulunarak yapılacak çalışma hakkında bilgi verdi: "Rehabilitasyon merkezimizi şu an itibariyle komple yenilemeye aldık. Hemen arka tarafımıza boş bir alan vardı burasını bir karantina merkezi olarak oluşturuyoruz. Aynı zamanda hayvanların barındırmış oldukları bölgenin hem altyapısını hem de üstyapısını komple yeniliyoruz. 2026 yılı içerisinde burada misafirimiz olan köpekler ve kedilerin mamalarını da kendimiz üretmeye başlayacağız ve mama üretim testini buraya kazandırmış olacağız. Yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezimizdeki canlarımız daha doğal, daha güvenli ve sağlıklı bir ortama kavuşmuş olacaklar. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkezdeki hayvanların yaşam kalitesinin artacağını ve şehrin genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin daha sürdürülebilir şekilde yürütüleceğini bildiriyor.

