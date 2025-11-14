Sivas'ta Tır Dorsesinden 18 Kaçak Göçmen Çıkarıldı: Sürücüler Tutuklandı

Sivas'ta Tır Dorsesinden 18 Kaçak Göçmen Çıkarıldı

Operasyon Detayları

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Suşehri ilçe merkezinde 12 Kasım tarihinde yaptığı denetimde, hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinde 18 düzensiz göçmen yakaladı.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenleri taşıdığı belirlenen tırın şoförleri İ.D ve T.G gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece her iki sürücü de tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.

