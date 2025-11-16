Sivas'ta Yoğun Kar 46 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapattı
Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için seferber
Türkiye genelinde soğuk havanın etkisini artırdığı bugünlerde, Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
46 yerleşim yerinin yolu yoğun kar nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Öte yandan kent genelinde 163 yerleşim yerine ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.
