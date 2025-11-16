Sivas'ta Yoğun Kar 46 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapattı

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolları kapandı; ekipler açma çalışmalarını sürdürüyor, 163 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:19
Sivas'ta Yoğun Kar 46 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapattı

Sivas'ta Yoğun Kar 46 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapattı

Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için seferber

Türkiye genelinde soğuk havanın etkisini artırdığı bugünlerde, Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

46 yerleşim yerinin yolu yoğun kar nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan kent genelinde 163 yerleşim yerine ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.

SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 46 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI. (ARŞİV)

SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 46 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI. (ARŞİV)

SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 46 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI.

