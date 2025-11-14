Sivas'ta Yoğun Kar ve Tipi: Bazı Kara Yolları Trafiğe Kapandı

Sivas'ta akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısı sonrası yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, şehirde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kapanan yollar

Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolları çift yönlü taşıt trafiğine kapatıldı. Ayrıca Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal kara yolları ağır vasıta trafiğine kapatıldı.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili Sivas Valiliği'nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle; Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolları çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatılmış, Koyulhisar-Mesudiye, Divriği-Kangal kara yolları ise çift yönlü olarak ağır vasıta trafiğine kapatılmıştır. Bölgede karayolları ve ilgili tüm ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yola çıkacak vatandaşlarımızın tedbirli, dikkatli ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur".

