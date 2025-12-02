Skolyoz Çocuğun Geleceğini Engellemez — Doç. Dr. Hanifi Üçpunar

Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, skolyozun doğru yaklaşımla ve düzenli takiplerle yönetilebilen bir durum olduğunu; cerrahinin ise çoğu zaman yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:42
Skolyoz Çocuğun Geleceğini Engellemez — Doç. Dr. Hanifi Üçpunar

Skolyoz Çocuğun Geleceğini Engellemez — Doç. Dr. Hanifi Üçpunar

VM Medical Park Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, skolyozun doğal seyri, çocuklarda yaşam üzerindeki etkileri ve doğru tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Skolyoz, doğru yaklaşımla ve düzenli takiplerle yönetilebilen bir durumdur"

Ailelerdeki kaygılar

Skolyoz tanısı ailelerde yoğun endişeye neden olmaktadır. Doç. Dr. Üçpunar, ailelerin sıklıkla sorduğu soruları aktardı: ’Hayat boyu ağrı mı çekecek?’, ’İleride çalışabilir mi?’, ’Kendi ailesini kurabilir mi?’ Bu kaygıların çoğunun doğru bilgi ve izlem ile giderilebileceğini belirtti.

Hafif ve orta dereceli eğriliklerde yaşam

Üçpunar, skolyozun her çocukta farklı seyir izleyebileceğini vurguladı: bazı eğrilikler hızlı ilerlerken bazıları uzun yıllar sabit kalabilir. Hafif ve orta dereceli eğriliklerde çocuklar okul yaşamına, spor faaliyetlerine ve sosyal hayata sorunsuz şekilde devam eder. Ayrıca ağrının sürekli olmadığını; düzenli egzersiz yapan ve kaslarını güçlü tutan çocuklarda ağrı şikâyetinin sınırlı kaldığını söyledi.

Cerrahi tedavi: Son değil, yeni bir başlangıç

İleri derecede eğriliklerde cerrahi gerekebildiğini belirten Doç. Dr. Üçpunar, ailelerin ameliyat sonrası yaşamla ilgili korkularının çoğunlukla yersiz olduğunu ifade etti. "Güncel literatür, skolyoz cerrahisi geçiren çocukların ve gençlerin yaşam kalitesinin sağlıklı yaşıtlarıyla neredeyse aynı olduğunu göstermektedir." Modern cerrahi tekniklerle hastalar okula dönebilmekte, meslek edinebilmekte ve sosyal hayatta aktif olabilmektedir.

Psikolojik etkiler ve destek ihtiyacı

Üçpunar, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda asimetrik omuzlar, kaburga çıkıntısı veya beldeki eğriliğin görünüş kaygısını artırabileceğini belirtti. Bu yüzden aile desteği ve toplumsal farkındalığın büyük önem taşıdığını vurguladı: "Çocuğun kendini iyi hissetmesi tedavinin en önemli parçalarından biridir."

Sonuç: Skolyoz geleceği karartmaz

Doç. Dr. Üçpunar sözlerini şöyle tamamladı: "Skolyoz, ister cerrahi ister cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilsin, düzenli takip edildiğinde çocuklar sağlıklı, üretken ve mutlu bir yaşam sürebilir." Skolyoz ile yaşamanın bir sınırlılık değil; doğru destekle güçlenerek büyümenin bir yolu olduğunu belirtti.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. HANİFİ ÜÇPUNAR, SKOLYOZUN DOĞAL SEYRİ, ÇOCUKLARDA YAŞAM...

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. HANİFİ ÜÇPUNAR, SKOLYOZUN DOĞAL SEYRİ, ÇOCUKLARDA YAŞAM ETKİLERİ VE DOĞRU TEDAVİ YÖNTEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
Büyükkılıç: "Özel bireylere özel hizmetler gerekir" — Kayseri'de Engelsiz Hizmetler

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?