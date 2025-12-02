Skolyoz Çocuğun Geleceğini Engellemez — Doç. Dr. Hanifi Üçpunar

VM Medical Park Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, skolyozun doğal seyri, çocuklarda yaşam üzerindeki etkileri ve doğru tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Skolyoz, doğru yaklaşımla ve düzenli takiplerle yönetilebilen bir durumdur"

Ailelerdeki kaygılar

Skolyoz tanısı ailelerde yoğun endişeye neden olmaktadır. Doç. Dr. Üçpunar, ailelerin sıklıkla sorduğu soruları aktardı: ’Hayat boyu ağrı mı çekecek?’, ’İleride çalışabilir mi?’, ’Kendi ailesini kurabilir mi?’ Bu kaygıların çoğunun doğru bilgi ve izlem ile giderilebileceğini belirtti.

Hafif ve orta dereceli eğriliklerde yaşam

Üçpunar, skolyozun her çocukta farklı seyir izleyebileceğini vurguladı: bazı eğrilikler hızlı ilerlerken bazıları uzun yıllar sabit kalabilir. Hafif ve orta dereceli eğriliklerde çocuklar okul yaşamına, spor faaliyetlerine ve sosyal hayata sorunsuz şekilde devam eder. Ayrıca ağrının sürekli olmadığını; düzenli egzersiz yapan ve kaslarını güçlü tutan çocuklarda ağrı şikâyetinin sınırlı kaldığını söyledi.

Cerrahi tedavi: Son değil, yeni bir başlangıç

İleri derecede eğriliklerde cerrahi gerekebildiğini belirten Doç. Dr. Üçpunar, ailelerin ameliyat sonrası yaşamla ilgili korkularının çoğunlukla yersiz olduğunu ifade etti. "Güncel literatür, skolyoz cerrahisi geçiren çocukların ve gençlerin yaşam kalitesinin sağlıklı yaşıtlarıyla neredeyse aynı olduğunu göstermektedir." Modern cerrahi tekniklerle hastalar okula dönebilmekte, meslek edinebilmekte ve sosyal hayatta aktif olabilmektedir.

Psikolojik etkiler ve destek ihtiyacı

Üçpunar, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda asimetrik omuzlar, kaburga çıkıntısı veya beldeki eğriliğin görünüş kaygısını artırabileceğini belirtti. Bu yüzden aile desteği ve toplumsal farkındalığın büyük önem taşıdığını vurguladı: "Çocuğun kendini iyi hissetmesi tedavinin en önemli parçalarından biridir."

Sonuç: Skolyoz geleceği karartmaz

Doç. Dr. Üçpunar sözlerini şöyle tamamladı: "Skolyoz, ister cerrahi ister cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilsin, düzenli takip edildiğinde çocuklar sağlıklı, üretken ve mutlu bir yaşam sürebilir." Skolyoz ile yaşamanın bir sınırlılık değil; doğru destekle güçlenerek büyümenin bir yolu olduğunu belirtti.

