Soğuk Havalarda Donma Uyarısı: Uzuv Kaybı Riski

Sivas Medicana Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte özellikle el, ayak ve kulak gibi uç bölgelerin ciddi risk altında olduğunu belirterek, geç kalınan müdahalelerin kalıcı hasarlara ve uzuv kayıplarına yol açabileceğini vurguladı.

Belirtiler ve ilerleyiş

Havaların soğumasıyla birlikte uzun süre soğuğa maruz kalan kişilerde donma vakaları görülmeye başladı. İlk aşamada el ve ayak parmaklarında uyuşma, karıncalanma ve renk değişikliği ortaya çıkar. İlerleyen süreçte cilt soluk beyaz bir hal alır; müdahale edilmediğinde morarma ve doku kayıpları meydana gelebilir. Donma başlangıçta fark edilmezse hasar derinleşir ve kalıcı sorunlara yol açabilir.

Risk grupları ve tetikleyiciler

Açık havada çalışanlar, yaşlılar, çocuklar, diyabet ve kalp hastalığı bulunan bireyler daha yüksek risk altındadır. Ayrıca ıslak eldivenler, sıkı ayakkabılar ve uzun süre hareketsiz kalmak donmayı hızlandıran etkenler arasında yer alır.

İlk yardım ve tedavi

Donma şüphesinde el ve ayakların ani şekilde sıcak suya sokulmaması gerekir. Konuya ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya şu uyarılarda bulundu: "Uzun süre maruz kalındığında soğuk dokulara zarar verebilir. El ve ayak parmakları soğuğa karşı en savunmasız bölgelerimizdir. Donma genelde önce uyuşma, karıncalanma ve renk değişikliğiyle başlar. Cilt soluk beyaz olur, ilerleyen zamanlarda morarmaya başlar. Bu aşamada müdahale edilmezse doku hasarı derinleşir ve kalıcı sorunlara yol açabilir."

Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, tedavi süreciyle ilgili olarak da şu ifadeyi kullandı: "Erken fark edilen donmalar tamamen tedavi edilebilir. Geç fark edilenlerde ise cerrahi müdahale gerekebilir. Kalp ve diyabet hastalığı olanlarda uzun süre soğuğa maruz kalmak, aynı yanık hastalarında olduğu gibi ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Bu nedenle hastalar donma ile geldiğinde, biz onları yanık tedavisine benzer şekilde yatırarak tedavi ediyoruz ve maalesef gerekli görülürse ampütasyon işlemleri de yapılabiliyor. Çok ciddi donma vakalarında el ve ayak parmakları, hatta kulak gibi bölgeler donmanın seviyesine göre kesilmek zorunda kalınabilir".

Önlem önerileri

Uzaktan önlem almak hayati önem taşır: koruyucu eldiven ve kuru, sıcak tutan ayakkabılar kullanılmalı; el ve ayaklar kuru tutulmalı, uyuşma hissedildiğinde beklemeden sıcak bir ortama geçilmelidir. Donma şüphinde nazikçe, yavaş yavaş ısıtma ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurma öneriliyor.

