Soğuk Havalarda Donma Uyarısı: Uzuv Kaybı Riski

Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, soğuk havalarda donma riskine dikkat çekti; erken müdahale hayatî, geç kalınırsa uzuv kaybı ve ampütasyon gerekebilir.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:46
Soğuk Havalarda Donma Uyarısı: Uzuv Kaybı Riski

Soğuk Havalarda Donma Uyarısı: Uzuv Kaybı Riski

Sivas Medicana Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte özellikle el, ayak ve kulak gibi uç bölgelerin ciddi risk altında olduğunu belirterek, geç kalınan müdahalelerin kalıcı hasarlara ve uzuv kayıplarına yol açabileceğini vurguladı.

Belirtiler ve ilerleyiş

Havaların soğumasıyla birlikte uzun süre soğuğa maruz kalan kişilerde donma vakaları görülmeye başladı. İlk aşamada el ve ayak parmaklarında uyuşma, karıncalanma ve renk değişikliği ortaya çıkar. İlerleyen süreçte cilt soluk beyaz bir hal alır; müdahale edilmediğinde morarma ve doku kayıpları meydana gelebilir. Donma başlangıçta fark edilmezse hasar derinleşir ve kalıcı sorunlara yol açabilir.

Risk grupları ve tetikleyiciler

Açık havada çalışanlar, yaşlılar, çocuklar, diyabet ve kalp hastalığı bulunan bireyler daha yüksek risk altındadır. Ayrıca ıslak eldivenler, sıkı ayakkabılar ve uzun süre hareketsiz kalmak donmayı hızlandıran etkenler arasında yer alır.

İlk yardım ve tedavi

Donma şüphesinde el ve ayakların ani şekilde sıcak suya sokulmaması gerekir. Konuya ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya şu uyarılarda bulundu: "Uzun süre maruz kalındığında soğuk dokulara zarar verebilir. El ve ayak parmakları soğuğa karşı en savunmasız bölgelerimizdir. Donma genelde önce uyuşma, karıncalanma ve renk değişikliğiyle başlar. Cilt soluk beyaz olur, ilerleyen zamanlarda morarmaya başlar. Bu aşamada müdahale edilmezse doku hasarı derinleşir ve kalıcı sorunlara yol açabilir."

Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, tedavi süreciyle ilgili olarak da şu ifadeyi kullandı: "Erken fark edilen donmalar tamamen tedavi edilebilir. Geç fark edilenlerde ise cerrahi müdahale gerekebilir. Kalp ve diyabet hastalığı olanlarda uzun süre soğuğa maruz kalmak, aynı yanık hastalarında olduğu gibi ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Bu nedenle hastalar donma ile geldiğinde, biz onları yanık tedavisine benzer şekilde yatırarak tedavi ediyoruz ve maalesef gerekli görülürse ampütasyon işlemleri de yapılabiliyor. Çok ciddi donma vakalarında el ve ayak parmakları, hatta kulak gibi bölgeler donmanın seviyesine göre kesilmek zorunda kalınabilir".

Önlem önerileri

Uzaktan önlem almak hayati önem taşır: koruyucu eldiven ve kuru, sıcak tutan ayakkabılar kullanılmalı; el ve ayaklar kuru tutulmalı, uyuşma hissedildiğinde beklemeden sıcak bir ortama geçilmelidir. Donma şüphinde nazikçe, yavaş yavaş ısıtma ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurma öneriliyor.

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNAN SİVAS MEDİCANA HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK...

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNAN SİVAS MEDİCANA HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ BÖLÜMÜNDE GÖREVLİ DOÇ. DR. NEŞE KURT ÖZKAYA, DONMAYA MÜDAHALE EDİLMEZSE KALICI SORUNLARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİNİ SÖYLEYEREK, "ÇOK CİDDİ DONMA VAKALARINDA EL VE AYAK PARMAKLARI, HATTA KULAK GİBİ BÖLGELER DONMANIN SEVİYESİNE GÖRE KESİLMEK ZORUNDA KALINABİLİR" DEDİ.

HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE UZUN SÜRE SOĞUĞA MARUZ KALAN KİŞİLERDE DONMA VAKALARI GÖRÜLMEYE...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Programı'nda 2 Proje Desteklenecek
2
Diyarbakır’da 'Meme Kanserinde Erken Tanı' Eğitimi: Mamografi ve Farkındalık Öne Çıktı
3
Hatay’ın Tarihi Meclis Binası 200 Fore Kazık Üzerine Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
4
Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı
5
Diyarbakır'da Meme Kanserinde Erken Tanı Eğitimi: Farkındalık Artıyor
6
Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı
7
URAW Kozmetik'ten Saç Dökülmesine Yeni Umut

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları