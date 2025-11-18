Söğüt Belediyesi Kasım Meclisi: İkinci Birleşimde Kararlar
Toplantı Özeti
Söğüt Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Ferhat Durgut başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı ve ilçe yönetimine ilişkin çeşitli konular ele alındı. Başkan Durgut, toplantıda alınan kararların ilçenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.
Başkan Durgut, 'Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, ilçemizin geleceğine yönelik önemli konular ele alındı. Alınan kararlara 15 gün içerisinde belediyemizin resmi web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Kararların ilçemize ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz' dedi.
Toplantı, komisyonlardan gelen raporların değerlendirilmesi ve alınan kararların duyurulmasıyla sona erdi.
SÖĞÜT’TE MECLİSİN İKİNCİ BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİ