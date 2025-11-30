Söğüt’te AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile ilçe teşkilatı üyeleri, Söğüt’ün köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda sahadaki çalışmalar, vatandaşların talepleri ve ilçenin geleceğine dair planlar masaya yatırıldı.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda yerelde ve genelde yürütülen hizmetlerin etkinliği, ilçede karşılaşılan sorunların çözüm yolları ve geleceğe yönelik yol haritası detaylı şekilde ele alındı. Muhtarların ilettiği talepler ve saha geri bildirimleri toplantının öncelikli konuları arasında yer aldı.

İl başkanından birlik ve hizmet vurgusu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Teşkilatımızın dinamizmi ve birlik ruhuyla hem yerelde hem genelde hizmet üretmeye devam edeceğiz. Her bir muhtarımızın sesi, köylerimizin nefesi; biz de bu sesi daha güçlü duyurmak için sahadayız, hep birlikteyiz".

