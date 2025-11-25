Söke'de 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Söke'de 25 Kasım kapsamında Söke Emek Sanat Kültür Platformu ve katılımcı örgütlerin Cumhuriyet Meydanı'ndaki basın açıklaması ve kadına şiddete karşı yürüyüşü.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:38
Söke'de 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Söke'de 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Etkinlik ve basın açıklaması

Söke'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Söke Emek Sanat Kültür Platformu bileşeni sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte yapılan açıklamada kadınların şiddetsiz, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele kararlılığı vurgulandı. Katılımcılar, "Şiddetin, eşitsizliğin ve baskının iktidarına hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması" sözleriyle güçlü bir mesaj verdi.

Yürüyüş ve toplum desteği

Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş; İstasyon, Kubilay ve Aydın Caddesi güzergâhında devam etti. Yürüyüş boyunca kadın haklarına dikkat çeken sloganlar atıldı, güzergah üzerinde bulunan kadınların yanı sıra erkeklerin de alkışlarla destek verdiği görüldü.

SÖEKDE KADINLAR YÜRÜDÜ

SÖEKDE KADINLAR YÜRÜDÜ

HAKLARINI HAYKIRDILAR

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat