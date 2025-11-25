Söke'de 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Etkinlik ve basın açıklaması

Söke'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Söke Emek Sanat Kültür Platformu bileşeni sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte yapılan açıklamada kadınların şiddetsiz, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele kararlılığı vurgulandı. Katılımcılar, "Şiddetin, eşitsizliğin ve baskının iktidarına hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması" sözleriyle güçlü bir mesaj verdi.

Yürüyüş ve toplum desteği

Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş; İstasyon, Kubilay ve Aydın Caddesi güzergâhında devam etti. Yürüyüş boyunca kadın haklarına dikkat çeken sloganlar atıldı, güzergah üzerinde bulunan kadınların yanı sıra erkeklerin de alkışlarla destek verdiği görüldü.

SÖEKDE KADINLAR YÜRÜDÜ