Söke'de genç sporcu evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, sporla ilgilenen Mehmet Dıvarcı (29)'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Dıvarcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İnceleme ve soruşturma

Olayda kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Genç sporcunun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri evde detaylı inceleme gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MEHMET DIVARCI