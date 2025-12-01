Söke'de genç sporcu evinde ölü bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde sporcu Mehmet Dıvarcı (29) evinde ölü bulundu; kesin ölüm nedeni Adli Tıp'ta belirlenecek, polis soruşturmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:59
Söke'de genç sporcu evinde ölü bulundu

Söke'de genç sporcu evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, sporla ilgilenen Mehmet Dıvarcı (29)'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Dıvarcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İnceleme ve soruşturma

Olayda kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Genç sporcunun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri evde detaylı inceleme gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MEHMET DIVARCI

MEHMET DIVARCI

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı