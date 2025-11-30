Söke’de römorklu traktör devrildi: Sürücü M.T. yaralandı

Aydın’ın Söke’sinde römorklu traktörün devrilmesi sonucu sürücü M.T. yaralandı; yol temizlenip araç çekiciyle kaldırıldıktan sonra açıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:12
Kaza Yenidoğan-Güllübahçe yol ayrımında meydana geldi

Aydın’ın Söke ilçesinde römork bağlı bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenidoğan-Güllübahçe yol ayrımında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.T. idaresindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yatarak devrildi.

Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralanan sürücü M.T.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, yapılan temizlik çalışması ve traktörün bölgeden çekici marifetiyle kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

