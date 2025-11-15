Söke’de Şap Aşısı Seferberliği: Riskli Mahallelerde Aşılamalar Hızlandırıldı

Aydın’ın Söke ilçesindeki 7 mahallede görülen şap vakalarının ardından Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, riskli mahallelerde büyükbaş hayvanlara yönelik aşı çalışmalarını hızlandırdı.

Aşılama takvimi ve uygulama

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce planlı şekilde sürdürülen şap aşılamaları, hastalığın tespit edildiği mahallelerde yoğunlaştırılarak devam ediyor.

17 Kasım Pazartesi: Güllübahçe, Atburgazı ve Yuvaca mahallelerinde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanacak.

18 Kasım Salı: Tuzburgazı ve Doğanbey mahallelerinde aşılamalar gerçekleştirilecek.

19 Kasım Çarşamba: Akçakonak ve Gölbent mahallelerinde büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılacak.

Yetkililer, belirtilen mahallelerde hayvancılık yapan yetiştiricilerin program doğrultusunda aşılamaya katılım sağlamalarını istedi. Ayrıca aşılama çalışmalarının bölgedeki hastalık riskini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

