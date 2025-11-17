Söke Devlet Hastanesi'nden Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Dünya Diyabet Günü'nde halka ücretsiz ölçüm ve bilgilendirme sunarak diyabette erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:17
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi halkı bilinçlendirdi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle vatandaşları diyabet konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte diyabetin belirtileri, korunma yöntemleri, sağlıklı beslenme ve düzenli kontrollerin önemi vurgulandı.

Hastane sağlık personeli, danışma noktalarında ücretsiz ölçüm ve bilgilendirme hizmeti sunarken, açılan stantlarda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Katılımcılara, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının diyabet riskini doğrudan etkilediği hatırlatıldı.

Etkinlikte özellikle erken teşhis konusuna dikkat çekilerek komplikasyonların önlenmesinde bunun hayati rol oynadığı ifade edildi. Vatandaşlar, sağlıklarını korumak için düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyarıldı.

Hastane yetkilileri, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü belirterek benzer farkındalık çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

