Soma'da 3 Aralık'ta Tandem Paraşütle Farkındalık: 'Sevgi Varsa Engel Yoktur'

Tandem uçuşuyla gökyüzünden çağrı: Engel olmayalım, destek olalım

Manisa’nın Soma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Özel Eğitim Öğretmeni Abdullah Yeşil ile paraşüt eğitmeni Yiğit Kartal, Bubeyler mevkiinde gerçekleştirdikleri tandem yamaç paraşütü uçuşuyla özel çocuklara yönelik farkındalık çağrısını gökyüzüne taşıdı. Uçuş sırasında ekip, gökyüzünde 'Sevgi varsa engel yoktur' mesajını verdi.

Soma Mevlana Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmeni Abdullah Yeşil ile Eskişehir İnönü Havacılık Kulübü üyesi ve Somalı paraşüt eğitmeni Yiğit Kartal, rüzgarın uygun olduğu dakikalarda tandem uçuşu yaparak engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Abdullah Yeşil etkinliğin amacını şu sözlerle açıkladı: "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu özel günün anlamını güçlendirmek adına Soma’daki ve Türkiye genelindeki tüm özel çocuklar için bu farkındalık uçuşunu gerçekleştirdik. Amacımız, toplumun engelli bireylerle ilgili farkındalığını artırmak ve destek olmanın aslında çok zor olmadığını göstermek. Tek çağrımız var: Engel olmayalım, destek olalım"

Yeşil, öğrencileriyle her gün birebir iletişim kurduklarını belirterek, özel çocukların hayata bağlılıklarının herkese ilham vermesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan paraşüt eğitmeni Yiğit Kartal ise şunları söyledi: "Bugün engelleri kaldırmak için gökyüzüne çıktık. Engeller aslında düşündüğünüzden ibarettir. Özel bireylere nasıl baktığınız, onlara nasıl yaklaştığınız çok önemli. Onları ’farklı’ değil, toplumun bir parçası olarak görmeliyiz"

Etkinlik, Soma'da farkındalık yaratma ve toplumun desteğini artırma çağrısını güçlendirdi.

