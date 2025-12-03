Soma'da 3 Aralık'ta Tandem Paraşütle Farkındalık: 'Sevgi Varsa Engel Yoktur'

Soma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde öğretmen ve paraşüt eğitmeni tandem uçuşla özel çocuklar için farkındalık çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:49
Soma'da 3 Aralık'ta Tandem Paraşütle Farkındalık: 'Sevgi Varsa Engel Yoktur'

Soma'da 3 Aralık'ta Tandem Paraşütle Farkındalık: 'Sevgi Varsa Engel Yoktur'

Tandem uçuşuyla gökyüzünden çağrı: Engel olmayalım, destek olalım

Manisa’nın Soma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Özel Eğitim Öğretmeni Abdullah Yeşil ile paraşüt eğitmeni Yiğit Kartal, Bubeyler mevkiinde gerçekleştirdikleri tandem yamaç paraşütü uçuşuyla özel çocuklara yönelik farkındalık çağrısını gökyüzüne taşıdı. Uçuş sırasında ekip, gökyüzünde 'Sevgi varsa engel yoktur' mesajını verdi.

Soma Mevlana Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmeni Abdullah Yeşil ile Eskişehir İnönü Havacılık Kulübü üyesi ve Somalı paraşüt eğitmeni Yiğit Kartal, rüzgarın uygun olduğu dakikalarda tandem uçuşu yaparak engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Abdullah Yeşil etkinliğin amacını şu sözlerle açıkladı: "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu özel günün anlamını güçlendirmek adına Soma’daki ve Türkiye genelindeki tüm özel çocuklar için bu farkındalık uçuşunu gerçekleştirdik. Amacımız, toplumun engelli bireylerle ilgili farkındalığını artırmak ve destek olmanın aslında çok zor olmadığını göstermek. Tek çağrımız var: Engel olmayalım, destek olalım"

Yeşil, öğrencileriyle her gün birebir iletişim kurduklarını belirterek, özel çocukların hayata bağlılıklarının herkese ilham vermesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan paraşüt eğitmeni Yiğit Kartal ise şunları söyledi: "Bugün engelleri kaldırmak için gökyüzüne çıktık. Engeller aslında düşündüğünüzden ibarettir. Özel bireylere nasıl baktığınız, onlara nasıl yaklaştığınız çok önemli. Onları ’farklı’ değil, toplumun bir parçası olarak görmeliyiz"

Etkinlik, Soma'da farkındalık yaratma ve toplumun desteğini artırma çağrısını güçlendirdi.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRETMEN ABDULLAH YEŞİL VE...

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRETMEN ABDULLAH YEŞİL VE EĞİTMEN YİĞİT KARTAL, TANDEM PARAŞÜT UÇUŞUYLA ÖZEL ÇOCUKLARA DESTEK ÇAĞRISINI GÖKYÜZÜNE TAŞIDI.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRETMEN ABDULLAH YEŞİL VE...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Tortum Uzundere YEG, IPARD III-LEADER'de Türkiye Birincisi — 14 milyon 885 bin 598 TL
6
Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest coşkusu
7
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?