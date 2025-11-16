Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu İç Anadolu Turnesinde 5 Bin Seyirciyle Buluştu

Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 'Kral Çıplak' ve 'Bayram Sabahı' oyunlarıyla İç Anadolu turnesini Sorgun, Yozgat, Amasya ve Tokat'ta 5 bin seyirciyle tamamladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:39
Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu İç Anadolu Turnesinde 5 Bin Seyirciyle Buluştu

Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu İç Anadolu Turnesinde 5 Bin Seyirciyle Buluştu

Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 'Kral Çıplak' ve 'Bayram Sabahı' adlı oyunlarla çıktığı İç Anadolu turnesinde Sorgun, Yozgat, Amasya ve Tokat'ta sahne alarak büyük ilgi gördü. Minik oyuncuların canlandırdığı 'Kral Çıplak' çocuk tiyatrosu ve yetişkin oyuncuların sahnelediği 'Bayram Sabahı' adlı eser toplamda 5 bin seyirciyle buluştu.

Turne ve Tepkiler

Turne boyunca sahnelenen oyunlar, hem çocukları hem de yetişkinleri tiyatronun büyülü atmosferinde buluşturdu. Oyuncuların performansları, salonları dolduran izleyicilerden uzun süre alkış aldı ve Sorgun’un kültür ve sanat alanındaki hamlelerine dikkat çekti.

Başkanın Açıklaması

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, turneye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tiyatro topluluğumuz, hem minik hem de yetişkin kadrosuyla harika işlere imza atıyor. İç Anadolu turnemiz, sadece sanatı değil aynı zamanda dostluğu, dayanışmayı, kültürel paylaşımı da sahneye taşıdı. Sorgun’un adını kültür ve sanatla anılacak şekilde başka şehirlerde de gururla temsil eden tüm oyuncularımızı, eğitmenlerimizi ve emek veren herkesi gönülden kutluyorum. Bizi salonlarda yalnız bırakmayan, oyunlarımızı büyük bir ilgiyle izleyen, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı paylaşan Sorgun, Yozgat, Amasya ve Tokat halkına yürekten teşekkür ediyorum. Kültürle, sanatla büyüyen bir Sorgun hayalimizin bir adım daha gerçekleştiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk."

Gelecek Planları

Sorgun Belediyesi, turne boyunca sanata olan ilgiyi canlı tutarken, belediye tiyatro topluluğunun farklı şehirlerde sahne almasının özellikle genç kuşaklar arasında tiyatro farkındalığını artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı. Sorgun’un kültür elçileri, önümüzdeki dönemde yeni oyunlarla yeniden turneye çıkmaya hazırlanıyor.

SORGUN BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, ‘KRAL ÇIPLAK' VE ‘BAYRAM SABAHI' ADLI OYUNLARIYLA ÇIKTIĞI İÇ...

SORGUN BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, ‘KRAL ÇIPLAK' VE ‘BAYRAM SABAHI' ADLI OYUNLARIYLA ÇIKTIĞI İÇ ANADOLU TURNESİNDE SORGUN, YOZGAT, AMASYA VE TOKAT'TA SAHNE ALARAK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.-

SORGUN BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, ‘KRAL ÇIPLAK' VE ‘BAYRAM SABAHI' ADLI OYUNLARIYLA ÇIKTIĞI İÇ...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK BiGG 2025 2’nci Çağrısı Sonuçları: 109 Mükemmeliyet Mührü
2
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı
3
İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
4
59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı
5
Diz Kireçlenmesinde Eksozom Tedavisi: Ameliyatsız Yeni Çözüm
6
Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu
7
Başakşehir'de Kuyumcu Soygunu EVA Group Güvenliğiyle 63 Saniyede Engellendi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?