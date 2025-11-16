Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu İç Anadolu Turnesinde 5 Bin Seyirciyle Buluştu

Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 'Kral Çıplak' ve 'Bayram Sabahı' adlı oyunlarla çıktığı İç Anadolu turnesinde Sorgun, Yozgat, Amasya ve Tokat'ta sahne alarak büyük ilgi gördü. Minik oyuncuların canlandırdığı 'Kral Çıplak' çocuk tiyatrosu ve yetişkin oyuncuların sahnelediği 'Bayram Sabahı' adlı eser toplamda 5 bin seyirciyle buluştu.

Turne ve Tepkiler

Turne boyunca sahnelenen oyunlar, hem çocukları hem de yetişkinleri tiyatronun büyülü atmosferinde buluşturdu. Oyuncuların performansları, salonları dolduran izleyicilerden uzun süre alkış aldı ve Sorgun’un kültür ve sanat alanındaki hamlelerine dikkat çekti.

Başkanın Açıklaması

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, turneye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tiyatro topluluğumuz, hem minik hem de yetişkin kadrosuyla harika işlere imza atıyor. İç Anadolu turnemiz, sadece sanatı değil aynı zamanda dostluğu, dayanışmayı, kültürel paylaşımı da sahneye taşıdı. Sorgun’un adını kültür ve sanatla anılacak şekilde başka şehirlerde de gururla temsil eden tüm oyuncularımızı, eğitmenlerimizi ve emek veren herkesi gönülden kutluyorum. Bizi salonlarda yalnız bırakmayan, oyunlarımızı büyük bir ilgiyle izleyen, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı paylaşan Sorgun, Yozgat, Amasya ve Tokat halkına yürekten teşekkür ediyorum. Kültürle, sanatla büyüyen bir Sorgun hayalimizin bir adım daha gerçekleştiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk."

Gelecek Planları

Sorgun Belediyesi, turne boyunca sanata olan ilgiyi canlı tutarken, belediye tiyatro topluluğunun farklı şehirlerde sahne almasının özellikle genç kuşaklar arasında tiyatro farkındalığını artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı. Sorgun’un kültür elçileri, önümüzdeki dönemde yeni oyunlarla yeniden turneye çıkmaya hazırlanıyor.

